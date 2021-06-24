ПАРИЖ, 24 июн — ПРАЙМ. Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией, цели и параметры которого должны быть согласованы с европейскими партнерами, заявил представитель МИД Франции. ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии

"В Европейском Совете 27 (стран) запланировали обсуждение нашей стратегии в отношении России. Франция выступает за требовательный диалог с Россией, который должен быть определен в своих целях и параметрах со всеми нашими европейскими партнерами", — сказал на брифинге представитель МИД Франции.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.

Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.