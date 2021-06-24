БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в саммите ЕС-РФ, идею которого планируется обсудить. Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией

"Я не возражаю против того, чтобы с (президентом РФ) Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным как (член) ЕС", — сказал Рютте в преддверие саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит России и ЕС.