2021-06-24T14:40:14+03:00
2021-06-24T14:40:14+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210624/834024211.html
В Нидерландах отказались от участия в саммите Россия-ЕС
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Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в саммите ЕС-РФ, идею которого планируется обсудить. "Я не возражаю против того,... ПРАЙМ, 24.06.2021
ес, россия, саммит, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в саммите ЕС-РФ, идею которого планируется обсудить.
"Я не возражаю против того, чтобы с (президентом РФ) Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным как (член) ЕС", — сказал Рютте в преддверие саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит России и ЕС.