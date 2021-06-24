БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе будут обсуждать предложение Германии и Франции о саммите ЕС-Россия, сообщил перед началом встречи в верхах глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Франция выступает за "требовательный диалог" с Россией

"Мы должны взаимодействовать с Россией по вопросам, по которым мы должны отстаивать наши интересы… Есть также предложение от Германии и Франции, которое тоже будет обсуждаться лидерами на саммите", — сказал он.

Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом саммита в Брюсселе сообщил, что отношения с Россией на встрече в верхах будут обсуждаться в контексте стратегических дебатов, которые прошли в мае, а также на основе подготовленного на днях Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем доклада по будущему комплексному подходу в отношениях с Москвой.

В четверг появилась информация о возможном созыве саммита Россия-ЕС в соответствии с предложением канцлера ФРГ Ангелы Меркель, поддержанным французским лидером Эммануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают эту инициативу, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.

РФ неоднократно заявляла, что открыта к сотрудничеству с ЕС, но на взаимоуважительной и равноправной основе, с учетом интересов обеих сторон.