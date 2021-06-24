МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами.

"Сегодня я прибыл в Москву. Готов работать вместе с командой посольства США для достижения прогресса по приоритетным внешнеполитическим вопросам США, а также с Россией для достижения нашей цели — стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", — заявил посол, слова которого цитирует Twitter американской дипмиссии.

Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье вернулся в США.