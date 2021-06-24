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Посол США Салливан вернулся в Москву
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Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами... ПРАЙМ, 24.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Посол США Джон Салливан заявил, что в четверг вернулся в Москву и готов работать с Россией над построением более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами.
"Сегодня я прибыл в Москву. Готов работать вместе с командой посольства США для достижения прогресса по приоритетным внешнеполитическим вопросам США, а также с Россией для достижения нашей цели — стабильных и предсказуемых отношений между нашими странами", — заявил посол, слова которого цитирует Twitter американской дипмиссии.
Вернуть послов в столицы договорились на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский посол Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений двух стран, в воскресенье вернулся в США.