МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила введение комбинированных пошлин на экспорт из России за пределы стран ЕАЭС черных и цветных металлов, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. "Северсталь" надеется на сбалансированность мер кабмина по металлургии

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании в четверг, 24 июня, поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт черных и цветных металлов. Доходы от пошлин позволят компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

Временные повышенные экспортные пошлины планируется ввести с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно. "За это время будет разработан постоянно действующий механизм, который позволит централизовать в бюджете сверхприбыль", — отмечает министерство.

Пошлину планируется распространить на широкую номенклатуру продукции: прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Пошлина будет комбинированной, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки.

В зависимости от степени переработки черных металлов, для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина. Так, для окатышей и иной продукции пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката, арматуры — не менее 115 долларов за тонну, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов за тонну, для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее 150 долларов за тонну.

Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи долларов, для алюминия — не менее 254 долларов.

"Проект соответствующего постановления правительства планируется подготовить и внести в ближайшее время. Данные меры планируется распространить только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведет переговоры с партнерами из ЕАЭС, чтобы предотвратить реэкспорт металлопродукции", — указывает Минэкономразвития.