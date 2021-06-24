МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акции российских металлургических компаний упали в четверг на фоне предварительного одобрения кабинетом министров экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии, следует из динамики торгов. Это связано, в том числе с тем, что решение было неожиданным, говорит один из экспертов. "Северсталь" надеется на сбалансированность мер кабмина по металлургии

Кабмин РФ в четверг на заседании предварительно одобрил идею введения с 1 августа до 31 декабря 2021 года экспортных пошлин на продукцию черной и цветной металлургии. Эти меры дадут допдоходы бюджета в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы. Таможенная подкомиссия уже одобрила эти пошлины. Проект соответствующего постановления правительства планируется подготовить и внести в ближайшее время.

"Я думаю, что эти инициативы окажут давление на котировки на краткосрочном горизонте, что уже происходит и какое-то время может сохраняться. Многое в дальнейшем будет зависеть от того, что придумают с налогами после действия временной пошлины в 2022 году", — считает Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций"

Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам" признает, что введение пошлин оказалось довольно неожиданным. "Такая мера в принципе обсуждалась, но вероятность ее принятия оценивалась невысоко. Разве что только на узкую группу стального проката, востребованного строительной индустрией и машиностроением. Ограничение экспорта противоречит целям увеличения доли ненефтегазового экспорта, и к тому же такая мера может привести к снижению валютных поступлений, что не в интересах экономики", — говорит он.

"Если говорить о производителях цветных металлов, то такие пошлины будут иметь не столько защитный, сколько фискальный смысл. Вне зависимости от цен, на экспорт уходит большая часть произведенных в стране цветных металлов в первичной форме: более 70% меди, 80% алюминия и 90% никеля. Емкость внутреннего рынка этих металлов слишком мала по сравнению с объемами их производства. Его стране просто не нужно больше. Значит, производители продолжат продавать металл на экспорт, только будут больше отдавать государству в виде пошлин", — поясняет он.

Естественно, что это отрицательно скажется на финансовых результатах металлургов и на дивидендах по акциям металлургических компаний, поэтому такая сильная негативная реакция в виде падения котировок акций на бирже.

"Нужно понимать, что ситуация с дефицитом по ключевым позициям стального проката на ключевых рынках США, ЕС и Китая имеет временный характер. … Я считаю, что введение экспортных пошлин преследует цели не столько снизить цены на металлопродукцию внутри страны, сколько изъятия части дополнительных доходов металлургов от роста цен в пользу бюджета. Естественно, что акционеры металлургических компаний не в восторге от этого", — резюмирует он.

Среди металлургических компаний максимально упали акции "Русала" — на 7,24%, в то же время на основных торгах акции "Норникеля" — на 3,69%, НЛМК — на 3,92%, ММК — на 3,27%, также снизились бумаги "Мечела": префы — на 1,87%, обыкновенные акции — на 4,25%. При этом акции "Северстали" сократились в цене лишь на 0,32%.