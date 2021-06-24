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https://1prime.ru/state_regulation/20210624/834027989.html
Источник сообщил о желании лидеров ЕС осторожно открывать границы
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Вакцинацию от COVID-19 в Евросоюзе стоит ускорить, а внешние границы открывать с осторожностью, рассказал журналистам источник в ЕС о дискуссии лидеров стран союза по этой теме на... ПРАЙМ, 24.06.2021
коронавирус, ес, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Вакцинацию от COVID-19 в Евросоюзе стоит ускорить, а внешние границы открывать с осторожностью, рассказал журналистам источник в ЕС о дискуссии лидеров стран союза по этой теме на проходящем в настоящее время саммите в Брюсселе.
"Все государства-члены (союза в ходе саммита — ред.) выразили удовлетворение нынешней скоростью кампании по вакцинации во всем ЕС. Широко обсуждаются вопросы появления и распространения варианта "дельта". Поэтому вакцинация должна ускориться еще больше, а внутренние и внешние границы должны открываться осторожно и скоординировано", — сказал он.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.