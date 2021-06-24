БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Вакцинацию от COVID-19 в Евросоюзе стоит ускорить, а внешние границы открывать с осторожностью, рассказал журналистам источник в ЕС о дискуссии лидеров стран союза по этой теме на проходящем в настоящее время саммите в Брюсселе. В Брюсселе обсудят предложение о саммите Россия-Евросоюз

"Все государства-члены (союза в ходе саммита — ред.) выразили удовлетворение нынешней скоростью кампании по вакцинации во всем ЕС. Широко обсуждаются вопросы появления и распространения варианта "дельта". Поэтому вакцинация должна ускориться еще больше, а внутренние и внешние границы должны открываться осторожно и скоординировано", — сказал он.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.