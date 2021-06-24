МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Инвесторы на рынке биткоина и других криптовалют могут с этим не согласиться, но, когда речь идет о цифровой валюте, у центральных банков есть все, что нужно. Набиуллина рассказала о перспективах цифровых валют

Банк международных расчетов (BIS) одобрил цифровые валюты центральных банков (CBDC) и призвал регуляторы приложить больше усилий в этом направлении.

Центральные банки идеально подходят для обеспечения "окончательности, ликвидности и целостности расчетов. Они стоят на передовой цифровой экономики и могут представлять валюту", которая должна быть создана "с учетом потребностей общественности", считают в BIS.

Будучи формой цифровых денег, CBDC деноминированы в национальные денежные единицы, которые напрямую находятся в зоне ответственности этих центральных банков. Согласно PwC, более 85% центральных банков в настоящий момент изучают вопрос о создании и использовании собственных цифровых валют, и возглавляет их Китай.

Внимание к цифровым валютам возросло в этом году, по большей части благодаря популярности биткоина, в адрес которого BIS вновь выступил с критикой. В BIS считают криптовалюты спекулятивными активами, использующимися для финансовых преступлений и вымогания денег через вирусные программы. "Биткоин в особенности располагает очень маленьким спектром полезных с точки зрения общественной пользы функций, и не стоит забывать сопряженное с его добычей неразумное расходование электроэнергии", — отмечают в BIS.

В этом году также наглядно проявились риски, связанные с криптовалютами. Биткоин торговался весьма волатильно, упав более чем на 50% с исторического максимума 64 000 долларов, достигнутого в середине апреля.

Стейблкоины также не будут работать как цифровые деньги, говорят в BIS, описывая этот класс активов "как только лишь придаток к обычной денежной системе, который не может в корне изменить правила игры". ЦБ прогнозирует длительный переход от наличных к цифровому рублю

Призыв BIS к центральным банкам звучит на фоне опасений относительно того, что крупнейшие технологические компании первыми займут эту нишу, прокладывая себе путь в сфере финансовых услуг. Имеющиеся в их распоряжении данные клиентов, такие как данные социальных сетей или же интернет-магазинов, увеличивают конкурентоспособность этих компаний. Это может привести к появлению связи "данные-сеть-деятельность", которая запустит порочный круг "разрозненности данных, рыночной власти и антиконкурентных практик".

Если же CBDC останутся в руках центральных банков, то они "могут образовать основу для весьма эффективной новой цифровой платежной системы, обеспечивая широкомасштабный доступ и высокие стандарты управления данными и конфиденциальности".

Безусловно, для реализации этого требуется международное сотрудничество. Председатель ФРС Джером Пауэлл в мае пообещал, что центральный банк США возглавит "разработку международных стандартов для CBDC".

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