МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сэкономить в жару на охлаждении воздуха помогут инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов. Россиянам назвали способы охладить квартиру без кондиционера

Колобов напомнил, что потребность в кондиционировании и охлаждении воздуха в летние месяцы приводит к росту расходов на электроэнергию как населения, так и бизнеса. В период аномально высоких температур воздуха указанные расходы увеличиваются дополнительно.

"Потребление электроэнергии кондиционером зависит от режима эксплуатации, мощности и типа устройства. Кроме того, на потребление электроэнергии кондиционером влияет температура воздуха на улице и площадь помещения. Наиболее экономичными являются инверторные кондиционеры с классом энергоэффективности А и выше", — отметил эксперт. Одним из отличительных свойств работы инверторной системы является ее непрерывность.

"В южных регионах, где высокая температура воздуха сохраняется и в ночное время, продолжительность непрерывного использования кондиционера может превышать 12 часов в сутки. В этом случае гражданам стоит задуматься о многотарифном учете электроэнергии и приобретении инверторного кондиционера. Указанные меры могут помочь сэкономить до 75% расходов на электроэнергию, используемую для кондиционирования и охлаждения воздуха", — добавил Колобов.

По его словам, обычно потребление электроэнергии кондиционерами варьируется от 0,6 до 1 кВт.ч. Таким образом, суточные расходы на непрерывное использование кондиционера, например, в Москве в течение 8 часов в сутки в случае однотарифного учета потребления электроэнергии составят 30-45 рублей, посчитал эксперт.

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