МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле вырос до минус 0,3 пункта с пересмотренного уровня июня в минус 6,6 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk. Индекс делового климата в Германии вырос лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя лишь до минус 4 пункта. Показатель мая был пересмотрен до минус 6,6 пункта с минус 7 пунктов. Показатель в июле достиг максимального значения с августа 2020 года.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в июне подскочил до 58,4 пункта с 41,1 пункта в мае. Это максимальный уровень показателя более чем за 10 лет.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат увеличился до максимума с февраля 2020 года в 34,1 пункта с 19,5 пункта в мае. При этом "готовность потребителей покупать" увеличилась до 13,4 пункта с 10 пунктов месяцем ранее.

"Мы оставляем локдаун все дальше и дальше позади. Резкое сокращение заражений (коронавирусом — ред.), а также прогресс в вакцинации привели к масштабным послаблениям (ограничений — ред)…. Кроме того, поездки снова стали возможными. Это привело к росту оптимизма, что отразилось на уверенности потребителей", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).