МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Возможность отстранить непривитого сотрудника от работы предусмотрена Трудовым кодексом, а также федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, сообщается на сайте Роструда. Песков посоветовал нежелающим вакцинироваться россиянам сменить работу

"Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Роструде, один из таких случаев — это нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В нём указано, что при отсутствии профилактических прививок человеку могут отказать в приёме на работу или отстранить от работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Отвечая на вопрос о том, по каким показаниям прививки становятся обязательными, в ведомстве поясняют, что это касается угрозы возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Отказавшихся от вакцинации сотрудников лишат зарплаты

В Роструде также обратили внимание, что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.

На июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.

При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами "Гам-КОВИД-Вак", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", добавляется в сообщении.