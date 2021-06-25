МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался ростом цен на ПЦР-тесты от коронавируса, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки и стоимость тестов в коммерческих лабораториях увеличиваются необоснованно. Мэр Москвы обязал перевести треть сотрудников на удаленку

"Анна Юрьевна, в последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается, ну и стоимость их растет, людей это сильно беспокоит. К вам вопрос, какие меры необходимы для выравнивания ситуации, пожалуйста, скажите об этом", — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что проблема уже изучается, коммерческие лаборатории, в отличие от государственных, необоснованно завышают цены на тесты и сроки изготовления ПЦР-тестов от коронавируса.

"Такая услуга стала более востребованной, мы анализируем скорость выдачи результата. Если мы сейчас не видим нарушения по государственным лабораториям, лабораториям системы здравоохранения, лабораториям системы Роспотребнадзора, то коммерческие, к сожалению, увеличивают необоснованно сроки, превышая свою возможную способность произвести должное количество исследований и также повышают цены", — ответила Попова.

Она добавила, что контроль за лабораториями будет усилен, а в Роспотребнадзоре рассматривают переход к обязательному 24-часовому периоду для проведения исследований, чтобы позволить сократить сроки для получения результатов теста.

"Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения, и вместе с тем, учитывая возможности лабораторной системы созданной в здравоохранении и Роспотребнадзоре, мы оцениваем эти возможности и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду для проведения исследований", — добавила глава Роспотребнадзора.