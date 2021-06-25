МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда сфер уже введена в 10 регионах России, в понедельник ее введут еще в 8 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации <…> уже введена в 10 субъектах… B с понедельникам мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов", — сказала она на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Попова назвала такую меру эффективной. Мишустин заинтересовался ростом цен ПЦР-тестов на COVID

Помимо этого, Роспотребнадзор усиливает контроль за сроками прохождения ПЦР-тестов на коронавирус, начаты интенсивные рейдовые проверки, заявила Попова.

"Мы сейчас усиливаем контроль за сроками прохождения (тестирования на COVID — ред). И вместе с тем, учитывая возможности лабораторной системы, созданной в здравоохранении и в Роспотребнадзоре, мы рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду проведения исследований. Что касается тех, кто не выполняет требования, напомню, что у Роспотребнадзора есть право применять административные санкции — от штрафа до приостановления (деятельности). И мы уже начали интенсивные рейдовые проверки сроков исполнения", — рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мэр Москвы обязал перевести треть сотрудников на удаленку

По ее словам, коммерческие лаборатории также поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить.

"Поэтому я попрошу вашего поручения Федеральной антимонопольной службе и нам проконтролировать эту ситуацию на рынке", — сказала Попова, обращаясь к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Обязательно. Прошу вас держать этот вопрос на контроле", — ответил Мишустин.