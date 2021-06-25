МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доходы населения в США в мае упали на 2% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. Число заявок на пособие по безработице в США упало меньше прогноза

В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли менее чем на 0,1% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения доходов на 2,5% и роста расходов на 0,4%.

Ведомство поясняет, что такое (относительно небольшое) снижение уровня доходов связано с продолжающимся восстановлением экономики, повторным "открытием" предприятий, а также с программой поддержки правительства в связи с пандемией COVID-19.

При этом ведомство пересмотрело динамику показателя расходов за апрель — показатель вырос на 0,9%. Кроме того, располагаемые доходы населения в США в мае упали на 2,3% по сравнению с апрелем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 2,8%. США и Германия обсуждают гарантии для Киева по "Северному потоку-2"

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.