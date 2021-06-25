2021-06-25T17:03:18+03:00
2021-06-25T17:03:18+03:00
2021-06-25T17:03:18+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210625/834037048.html
Сенаторы оценили продление европейских санкций против России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Санкции Евросоюза против России являются контрпродуктивными и бесполезными, поскольку не достигают своей цели, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... ПРАЙМ, 25.06.2021
санкции против рф, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83381/16/833811610.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83381/16/833811610.jpg
https://1prime.ru/images/83381/16/833811609.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83381/16/833811609.jpg
https://1prime.ru/images/83381/16/833811603.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83381/16/833811603.jpg
https://1prime.ru/world/20210625/834036347.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России являются контрпродуктивными и бесполезными, поскольку не достигают своей цели, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Лидеры ЕС в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал ранее глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
"Рано или поздно сам ЕС поймёт, что эти санкции контрпродуктивны и бесполезны, поскольку ничего не изменят в позиции России", — сказал Джабаров.
По его словам, реакции России на их очередное продление не последует. "Мы уже давно привыкли и спокойно реагируем. Рано или поздно они сами все поймут и отменят эти санкции", — убеждён сенатор.