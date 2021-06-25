МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России являются контрпродуктивными и бесполезными, поскольку не достигают своей цели, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Евросоюз продлил экономические санкции против России

Лидеры ЕС в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал ранее глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Рано или поздно сам ЕС поймёт, что эти санкции контрпродуктивны и бесполезны, поскольку ничего не изменят в позиции России", — сказал Джабаров.

По его словам, реакции России на их очередное продление не последует. "Мы уже давно привыкли и спокойно реагируем. Рано или поздно они сами все поймут и отменят эти санкции", — убеждён сенатор.