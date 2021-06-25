МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, вырос до 85,5 пункта с уровня мая в 82,9 пункта, сообщается на сайте университета. Доходы американцев в мае снизились меньше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 86,4 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 88,6 пункта с 89,4 пункта в мае, а индекс экономических ожиданий — вырос до 83,5 пункта с 78,8 пункта месяцем ранее. По первой оценке показатели составляли 90,6 пункта и 83,8 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.