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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210625/834037143.html
Ожидания россиян по инфляции вернулись к апрельским максимумам
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Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в июне вновь перешли к росту, увеличившись на 0,6 процентного пункта и вернувшись к апрельским максимумам в 11,9%, говорится... ПРАЙМ, 25.06.2021
инфляция в рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в июне вновь перешли к росту, увеличившись на 0,6 процентного пункта и вернувшись к апрельским максимумам в 11,9%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"Инфляционные ожидания населения в июне возросли после снижения в предыдущем месяце и вернулись к апрельским максимумам. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9% (+0,6 процентного пункта к маю)", — сказано в документе.
При этом ЦБ убрал из обзора прогноз по инфляции на конец года. В апреле регулятор ожидал темпы роста цен по итогам года в диапазоне 4,7-5,2%. Однако в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в июле прогноз будет уточнен, при этом добавив, что инфляция в стране по итогам года будет ниже нынешнего уровня годовой инфляции, но выше апрельского прогноза.