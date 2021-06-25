МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия с начала 2021 года произвела более 30 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" против коронавируса, почти 1,5 миллиона "ЭпиВакКорона" и 352 тысячи "КовиВак", сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ. Собянин уточнил указ о переводе 30% сотрудников на удаленку

"Объемы серий разнятся в зависимости от производственных площадок и позволяют обеспечивать мероприятия по вакцинации населения. С начала года выпущено в обращение более 30 миллионов комплектов "Спутник V", почти 1,5 миллиона "ЭпиВакКорона" и 352 тысяч "КовиВак", зарегистрированного позднее первых двух вакцин", — сообщили в министерстве.

Минпромторг указывает, что все четыре отечественные вакцины (указанные три, а также "Спутник Лайт") выпускаются ритмично и в соответствии с планами, сформированными вместе с производителями. "Разница в их доступности по времени связана с разным периодом их регистрации — август 2020 ("Спутник V"), октябрь 2020 ("ЭпиВакКорона"), февраль 2021 ("КовиВак") и май 2021 года ("Спутник Лайт")", — пояснили в пресс-службе.

Так, от этапа регистрации к масштабному производству каждой вакцине необходимо было пройти целый ряд мероприятий, связанных с масштабированием технологии, контролем качества вакцин, который для иммунобиологических препаратов является посерийным: каждая серия проходит контроль качества сначала держателем регистрационного удостоверения, затем в Росздравнадзоре.

При этом для обеспечения вакцинации населения к производству каждой из вакцин подключаются новые производственные площадки. "Например, сейчас формируются планы по производству "Герофармом" вакцины "ЭпиВакКорона", а "Нанолек" активно включился в работу над "КовиВаком", — указали в Минпромторге.