МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле может привести к небольшому снижению инфляции в годовом выражении, поскольку размер повышения ниже прошлогоднего, заявил РИА Новости главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Средний размер ипотеки в России снизился впервые за полгода

Федеральная антимонопольная служба России накануне сообщила, что тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%. Служба контролирует соблюдение предельных индексов во избежание необоснованного роста тарифов на данные услуги.

"Несмотря на увеличение тарифов вклад в годовую инфляцию окажется негативным, то есть такое повышение приведет к небольшому снижению инфляции год к году. Дело в том, что в 2021 году тарифы повышаются на 3,3%, а с 1 июля 2020 года они выросли на 4%", — пояснил эксперт.

Тихомиров отметил, что хотя инфляция в начале июля ускорится, темпы роста цен в среднем могут оказаться ниже, чем в тот же период 2020 года, – отсюда и возможно некоторое снижение годовой инфляции.

"Сразу оговорюсь: поскольку доля тарифов в индексе цен невелика, то в итоге мы можем и не увидеть существенных изменений в динамике цен: продолжающийся рост продовольственных цен имеет куда большее значение для инфляции, чем тарифы ЖКХ", — добавил аналитик.