МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Более сотни тысяч обращений уже поступило к прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает телеканал "Россия 24". Путин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва

Как отмечается, главная тема — это вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно какую вакцину выбрать и какие есть в поликлиниках, куда обращаются россияне.

Также россиян волнует распределение бесплатных лекарств. Кроме того, жителей России интересует тема жилья, в частности, переселение из аварийного жилья.

Всего, как сообщается, поступило 100 675 обращений.

Прямая линия начнется 30 июня в полдень по московскому времени. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы будет выбирать сам Путин, а будут ли они в форме текста, СМС, видеоматериалов или телефонного звонка, станет известно во время эфира.