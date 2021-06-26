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Более ста тысяч россиян обратились к Путину перед прямой линией
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Более сотни тысяч обращений уже поступило к прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает телеканал "Россия 24". Как отмечается, главная тема — это вакцинация и борьба... ПРАЙМ, 26.06.2021
владимир путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Более сотни тысяч обращений уже поступило к прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает телеканал "Россия 24".
Как отмечается, главная тема — это вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно какую вакцину выбрать и какие есть в поликлиниках, куда обращаются россияне.
Также россиян волнует распределение бесплатных лекарств. Кроме того, жителей России интересует тема жилья, в частности, переселение из аварийного жилья.
Всего, как сообщается, поступило 100 675 обращений.
Прямая линия начнется 30 июня в полдень по московскому времени. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы будет выбирать сам Путин, а будут ли они в форме текста, СМС, видеоматериалов или телефонного звонка, станет известно во время эфира.