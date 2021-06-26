МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Более 522 тысяч вопросов поступило к вечеру субботу на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". Эти вопросы россияне оставили через call-центр (более 308 тысяч), специальное приложение (более 49 тысяч), СМС (более 100 тысяч).

Как отмечается, главная тема — вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно какую вакцину выбрать и какие есть в поликлиниках, куда обращаются россияне.

Также россиян волнует распределение бесплатных лекарств. Кроме того, жителей России интересует тема жилья, в частности, переселение из аварийного жилья.

Прямая линия пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопросы будет выбирать сам Путин, а будут ли они в форме текста, СМС, видеоматериалов или телефонного звонка, станет известно во время эфира.