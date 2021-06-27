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Путин поручил изменить антимонопольное законодательство
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести изменения в антимонопольное законодательство, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ: обеспечить внесение в... ПРАЙМ, 27.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести изменения в антимонопольное законодательство, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, годовая выручка которого не превышает 800 миллионов рублей, и признания допустимыми соглашений, заключаемых между такими субъектами, с учетом действующих ограничений", — говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.
Отмечается, что антимонопольное законодательство будет также предусматривать увеличение до 800 миллионов рублей минимальной стоимости активов лица, являющегося объектом экономической концентрации, в отношении которых совершается сделка, подлежащая предварительному согласованию с антимонопольным органом.