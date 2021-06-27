МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 31 декабря внести изменения в антимонопольное законодательство, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ: обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, годовая выручка которого не превышает 800 миллионов рублей, и признания допустимыми соглашений, заключаемых между такими субъектами, с учетом действующих ограничений", — говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.

Отмечается, что антимонопольное законодательство будет также предусматривать увеличение до 800 миллионов рублей минимальной стоимости активов лица, являющегося объектом экономической концентрации, в отношении которых совершается сделка, подлежащая предварительному согласованию с антимонопольным органом.