МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Разведка США подозревает, что за предполагаемыми атаками при помощи "направленной энергии" против сотрудников госслужащих Соединенных Штатов стоит Россия, сообщили газете Washington Post неназванные представители американского разведсообщества.

Ранее в июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов не знает, кто несет ответственность за предполагаемые атаки такого типа.

По данным издания, атаки якобы совершались при помощи микроволн или других видов "направленной энергии". Высокопоставленный чиновник администрации при этом сказал газете, что в условиях новых этапов расследований "нужно удостовериться, что мы понимаем все правильно". Трамп: Китай, Россия и Иран унижают США при Байдене

В мае газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США подозревают российское ГРУ в предполагаемых атаках с "направленной энергией" против сотрудников разведки Соединенных Штатов по всему миру, но в Вашингтоне не обладают точными доказательствами своих обвинений.

Группа дипломатов США и других государственных служащих ранее обратилась к госдепартаменту с просьбой предоставить пострадавшим от "акустических атак" на Кубе должный уход и медицинское обслуживание.

Как сообщил телеканал NBC, письмо написано от имени 21 госслужащего США и их супругов, которые пострадали от "гаванского синдрома" на Кубе и в Китае, и также тех, у кого соответствующие симптомы не были подтверждены.

В своем обращении они предоставили 11 рекомендаций относительно того, как администрация США может обеспечить безопасность и предоставление медицинской помощи для своих сотрудников. Также авторы письма просят выяснить, что стало причиной возникновения "синдрома". СМИ: Штаты и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока-2"

Официальный представитель госдепа сообщил телеканалу, что ведомство знает о существовании письма и "готово обсудить его содержание со всеми заинтересованными лицами".

Ранее сообщалось о "гаванском синдроме" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию. Ряд дипломатов США испытали долговременные последствия для здоровья.

Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".