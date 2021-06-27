МИНСК, 27 июн — ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин заявил, что западные санкции против официального Минска вряд ли серьезно отразятся на АПК республики.

"АПК это (санкции – ред.) затронет в меньшей степени, потому что земля – наша, мы на ней работаем… Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно", — сказал Субботин в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье. Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолёты из Украины

Он отметил, что не хотелось бы менять карту экспорта продукции белорусского АПК, но "жизнь заставляет". "Может, что-то подкорректируется в нашей экспортной карте, но, думаю, это будет некритично для аграрного сектора… Хотя не хотелось бы (менять географию экспорта – ред.)", — продолжил вице-премьер.

Отвечая на вопрос о возможности перенаправления дополнительных объемов экспорта белорусского продовольствия в РФ, заместитель премьер-министра подчеркнул, что РФ – основной партнер Белоруссии, республика поставляет в Россию продукции АПК в год почти на 4,5 миллиарда долларов. "Нас там знают, любят, уважают из-за качества, экологичности, вкусовых качеств, из-за единых подходов к производству и приготовлению пищи", — подчеркнул Субботин.

При этом он отметил, что РФ предъявляет жесткие требования к качеству продукции, ее технологическим характеристикам. "Это нас не обижает, а, наоборот, закаляет и позволяет занимать тот уровень по качеству производства продукции, который и позволил нам "захватить" рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на 6 миллиардов долларов (в год — ред.) по всему миру, в том числе в Китае, где требования еще жестче", — добавил Субботин. МИД Белоруссии видит явное нежелание Запада расследовать случай с Ryanair

По его словам, те или иные ограничения по поставкам в РФ постоянно появляются, но "это — процесс рабочий". "Есть крупные предприятия (в Белоруссии — ред.), где гиперкачественные и гипертехнологические условия… Есть мелкие, которые стараются уровень держать, но из-за большого количества мелких предприятий иногда случается где-то пробой в производственном процессе, где-то сырье не то приходит. Это и является основой для претензий, которые мы оперативно разрешаем и все ограничения пытаемся снять", — подчеркнул вице-премьер.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.

В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании.

Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.