МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. РФ с понедельника возобновляет прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

В Бельгию можно будет летать по маршруту Москва – Брюссель четыре раза в неделю, в Болгарию — по маршрутам Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург – Бургас, Екатеринбург – Варна, Минеральные Воды – Варна, Самара – Бургас, Ростов-на-Дону – Варна, Ростов-на-Дону – Бургас с частотой один рейс в неделю. В Иорданию доступны полеты Москва – Амман и Москва – Акаба с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, в Ирландию — Москва – Дублин с частотой два рейса в неделю.

В Италию разрешены рейсы Москва – Рим и Москва – Милан (четыре раза в неделю), Москва – Венеция и Москва – Неаполь (два рейса в неделю). На Кипр можно будет отправиться рейсами Москва – Ларнака (четыре раза в неделю), Москва – Пафос (три в неделю), из других аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос с частотой два рейса в неделю по каждому маршруту. Также разрешен один рейс в неделю Москва – Скопье (Северная Македония).

Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с США по маршрутам Москва – Вашингтон и Москва – Нью-Йорк с частотой два рейса в неделю.

БОЛЬШЕ РЕЙСОВ И В "ОТКРЫТЫЕ" СТРАНЫ

Кроме того, с 28 июня будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в ряд уже "открытых" стран: в Австрию (по маршруту Москва – Вена с двух до семи рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва – Баку с трёх до четырёх рейсов в неделю), Армению (по маршруту Москва – Ереван с пяти до шести рейсов в неделю).

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В Катар по маршрутам Москва – Доха число рейсов увеличивается с четырёх до семи в неделю, Санкт-Петербург – Доха — с частотой два рейса в неделю, в Сербию по маршрутам Ростов-на-Дону – Белград и Краснодар – Белград по два рейса в неделю, в Финляндию по маршруту Москва – Хельсинки с семи до 14 рейсов в неделю, в Хорватию по маршрутам Москва – Сплит, Москва – Дубровник и Москва – Пула с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте и в Швейцарию (по маршрутам Москва – Женева и Москва – Цюрих с трёх до семи рейсов в неделю на каждом маршруте).

Помимо этого, с понедельника возобновляются перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.

К 28 июня было уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.

Кроме того, ранее были разрешены полеты в Танзанию, но из-за эпидемиологической обстановки — снова приостановлены.