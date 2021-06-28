МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Большая часть российских работодателей не готовы в текущем году повышать зарплаты своим сотрудникам. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования портала "Работа.ру". Назван единственный способ экономить на ЖКХ без льгот

Такое мнение высказали 62% опрошенных представителей компаний из всех федеральных округов России.

В то же время 54% респондентов отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в 2021 году.

Чаще всего прибавка была менее 10%- в 60% случаев. В правительстве согласовали перенос выходных дней в 2022 году

Сотрудники примерно трети компаний могли рассчитывать получить повышение компенсаций до 30%.

Рост зарплат в полтора-два раза допустили руководители только 1% компаний.

36% опрошенных собираются увеличить фонд оплаты труда (ФОТ) во втором полугодии этого года.

2% компаний намерены сокращать ФОТ за счет оклада сотрудников.