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Работодатели оценили готовность повысить зарплаты россиянам
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Большая часть российских работодателей не готовы в текущем году повышать зарплаты своим сотрудникам. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования портала "Работа.ру"... ПРАЙМ, 28.06.2021
рынок труда, работа, зарплаты, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Большая часть российских работодателей не готовы в текущем году повышать зарплаты своим сотрудникам. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования портала "Работа.ру".
Такое мнение высказали 62% опрошенных представителей компаний из всех федеральных округов России.
В то же время 54% респондентов отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в 2021 году.
Чаще всего прибавка была менее 10%- в 60% случаев.
Сотрудники примерно трети компаний могли рассчитывать получить повышение компенсаций до 30%.
Рост зарплат в полтора-два раза допустили руководители только 1% компаний.
36% опрошенных собираются увеличить фонд оплаты труда (ФОТ) во втором полугодии этого года.
2% компаний намерены сокращать ФОТ за счет оклада сотрудников.