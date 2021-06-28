МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Средний темп роста российской экономики за последние 10 лет — 1%. Бывают низкие темпы роста, которые говорят не о застое, а о достижении поставленных целей, но это не наш случай. Для России 1% или 2% неприемлемы прежде всего потому, что это ниже среднемировых темпов роста, рассказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в авторской колонке Forbes.

"Мы же участники гео­политической конкуренции, и если мы растем медленнее других, наша доля сжимается", — объясняет профессор.

По его словам, экономическая ситуация в России сейчас похожа на ту, что была 1980-е годы: тогда тоже рост был в пределах статистической ошибки.

Аузан считает, что необходимо реформировать мешающие расти институты, отменить преференции, убрать барьеры для конкуренции и тем самым поднять темпы роста экономики. Можно пойти другим способом: сначала расширять экспорт, например, за счет европейских технологий и пока еще высокого качества человеческого капитала производить товары для азиатских стран. Ценам на нефть и рублю предсказали светлое будущее

Проблема в том только, что 97 стран мира (это больше 50% мирового ВВП) ввели санкции против России.

Экономист также вспомнил про политику Центрального банка и обещание регулятора держать инфляцию до 4%. Но, по мнению Аузана, добиться нужных темпов роста это не помогает.

"Но есть еще два направления изменений, которые очевидно готовит правительство. Это трансформация работы ведомств, по образцу той, которую Михаил Мишустин провел в налоговой службе", — утверждает автор колонки.

"Второе направление — попытка правительства стимулировать развитие в России "креативной экономики". Прежняя попытка инновационного скачка — создание в 2005–2007 годах институтов развития — была основана на заимствовании хорошо работающих англосаксонских институтов, таких как венчурные фонды. В России вышла "демоверсия». Потому что на Западе избыток частного капитала, а у нас капитал в основном государственный", — резюмирует Аузан.