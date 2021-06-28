СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — ПРАЙМ. Заявления на выплаты пострадавшим в результате наводнения в Крыму будут приниматься до полуночи 30 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Юрист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей

"Заявления от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.