2021-06-28T14:10:00+03:00
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Прием заявлений на выплаты после ЧС в Крыму продлится до конца месяца
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Заявления на выплаты пострадавшим в результате наводнения в Крыму будут приниматься до полуночи 30 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Заявления от граждан,... ПРАЙМ, 28.06.2021
наводнение, выплаты, крым, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — ПРАЙМ. Заявления на выплаты пострадавшим в результате наводнения в Крыму будут приниматься до полуночи 30 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Заявления от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.