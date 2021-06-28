ЖЕНЕВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой двадцатки" продолжают отменять торговые меры, связанные с пандемией коронавируса, к маю этого года было снято 49% ограничений, говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО). Германия вводит ограничения на поездки в Россию

"Страны G20 также продолжали отменять меры, принятые в ответ на пандемию, и по состоянию на середину мая 2021 года были прекращены около 22% мер по содействию торговле в период COVID-19, принятых странами G20, и 49% мер, ограничивающих торговлю во время COVID-19", — говорится в отчете ВТО, обнародованном в понедельник.

Сообщается, что охват мер по содействию торговле, реализованных с начала пандемии, оценивался в 215,7 миллиарда долларов США, в то время как объем мер по ограничению торговли составил 135,7 миллиарда долларов США.

Как заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, хотя результаты отчета указывают на то, что количество мер, ограничивающих торговлю, снижается, экономикам стран G20 предстоит еще многое сделать, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки медицинских материалов и материалов, критически важных для спасения жизней людей.

"Торговые ограничения препятствуют нашим усилиям по увеличению производства, особенно в развивающихся странах, и обеспечению справедливого распределения вакцин. Политика в отношении вакцин — это торговая политика, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить повторение пандемии, которая может серьезно подорвать восстановление мировой экономики", — приводятся слова главы ВТО в сообщении организации.

Она подчеркнула, что на данном этапе лидерство стран G20 будет иметь решающее значение в обеспечении возврата к уверенному и устойчивому росту экономики.