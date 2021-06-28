МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в июне снизился на 1% в добыче полезных ископаемых и не изменился в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в июне 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых – (-1,0%); в обрабатывающих производствах – 0,0%", — говорится в сообщении.

В июне экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах считают благоприятной 11%, и удовлетворительной в добыче полезных ископаемых – 75%, в обрабатывающих производствах – 74% руководителей.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу оптимистов, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на четыре процентных пункта. Росстат улучшил оценку ВВП

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 16% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 26%.

При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода, в добыче полезных ископаемых на восемь процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 19 процентных пунктов.

Индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале 2021 года вырос по сравнению с первым кварталом на 3 процентных пункта и составил минус 18%, сообщил Росстат.

"Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2021 года возрос на 3 процентных пункта (далее – п.п.) и составил (-18%)", — говорится в сообщении. Стоимость нефти падает перед заседанием ОПЕК+

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во втором квартале 2021 года по сравнению c первым кварталом остался неизменным и составил минус 12%.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, во втором квартале по сравнению с первым уменьшилась до 15% (в первом квартале доля составила 17%), доля негативных оценок уменьшилась до 32% (в первом квартале — 33%), доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, увеличилась до 51% (в первом квартале — 47%).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу по возрастным группам во втором квартале по сравнению с первым среди молодого поколения (16-29 лет) уменьшился на 1 процентный пункт и составил минус 10%, по двум другим возрастным группам (50 лет и старше) и (30-49 лет) остался неизменным — на уровне минус 11% и минус 14% соответственно.