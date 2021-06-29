2021-06-29T04:24:17+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210629/834057012.html
Стало известно, сколько Россия потратила на борьбу с COVID-19
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Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познеру заявил, что Россия потратила на борьбу с коронавирусом более 1 трлн рублей, сообщают печатные СМИ... ПРАЙМ, 29.06.2021
новости, экономика, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познеру заявил, что Россия потратила на борьбу с коронавирусом более 1 трлн рублей, сообщают печатные СМИ.
"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", — цитирует "Секрет фирмы" Мурашко.
Он также рассказал о темпах вакцинирования. По словам министра, в последние дни "скорость очень возросла". Сейчас в России вакцинировано около 23 млн человек, а летальных исходов, напрямую связанных спривикой, не зафиксировано.
Мурашко также сказал, работа по признанию ВОЗ и Евросоюзом российской вакцины "Спутник V" продолжается и идет по графику.