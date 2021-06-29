МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познеру заявил, что Россия потратила на борьбу с коронавирусом более 1 трлн рублей, сообщают печатные СМИ.

Названы профессии, для которых вакцинация является обязательной

Он также рассказал о темпах вакцинирования. По словам министра, в последние дни "скорость очень возросла". Сейчас в России вакцинировано около 23 млн человек, а летальных исходов, напрямую связанных спривикой, не зафиксировано.

Мурашко также сказал, работа по признанию ВОЗ и Евросоюзом российской вакцины "Спутник V" продолжается и идет по графику.