МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время пандемии никогда "де-факто не был на удаленке".

Он отметил, что руководство страны во главе с президентом постоянно находится "в гуще событий", и такую работу удаленной "никак не назовешь", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий. И сами кризисные условия и вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе. И удаленкой это никак не назовешь, поверьте", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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"Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки — летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", — сказал тогда Песков.