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Путин ответит на вопросы россиян в формате прямой линии
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Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в формате прямой линии, анонс есть на сайте Кремля. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому... ПРАЙМ, 30.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в формате прямой линии, анонс есть на сайте Кремля.
Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин в ходе прямой линии обсудит тему добровольной вакцинации в России. По словам Пескова, судя по вопросам, с которыми обращаются на прямую линию, россиян волнует тема экономики и выход из кризиса.
Прямые линии стали ежегодной традицией с 2001 года. Предстоящая станет 18-й для Путина.