МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в формате прямой линии, анонс есть на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Удаленкой это не назовешь": Песков высказался о режиме работы Путина

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин в ходе прямой линии обсудит тему добровольной вакцинации в России. По словам Пескова, судя по вопросам, с которыми обращаются на прямую линию, россиян волнует тема экономики и выход из кризиса.

Прямые линии стали ежегодной традицией с 2001 года. Предстоящая станет 18-й для Путина. 