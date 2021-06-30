МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в формате прямой линии, анонс есть на сайте Кремля.

"Удаленкой это не назовешь": Песков высказался о режиме работы Путина

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин в ходе прямой линии обсудит тему добровольной вакцинации в России. По словам Пескова, судя по вопросам, с которыми обращаются на прямую линию, россиян волнует тема экономики и выход из кризиса.

Прямые линии стали ежегодной традицией с 2001 года. Предстоящая станет 18-й для Путина.