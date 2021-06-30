МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цены на товары всегда повышаются во время локальных войн, мировых пандемий и крупных техногенных катастроф. Могут в расти в цене и продукты питания, и золото. Это показывает экономическая история, рассказал "Секрету фирмы" директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

По его словам, сейчас все индексы пробивают свои максимумы по ценам. Это объясняется мягкой денежно-кредитной политикой центральных банков. А большая масса денег в обороте приводит к инфляции.

Экономист раскритиковал идею жесткого госрегулирования цен, которая часто заканчивается "карточками и голодом".

"Не надо в гигантоманию уходить с этим экспериментом: мы всё это уже проходили, во времена СССР был Госкомцен, Госплан, Госснаб, которые регулировали эту сферу. Нужно смотреть всю цепочку образования внутренней цены и бить по тем звеньям, где нашли ценовой дефект", — оценил Остапкович инициативу правительства прогнозировать стоимость сахара, подсолнечного масла, зерна, мяса и других продуктов, чтобы противостоять мировой инфляции.

Названа новая причина роста цен на квартиры

"А остальной рост цен идёт из особенностей национальной экономики. Что это значит? Нужно бороться в первую очередь не с мировыми ценами, которые предугадать невозможно, а следует проанализировать всю цепочку создания окончательной стоимости", — наставляет эксперт. Он считает, что нужно бороться с монополистами, создавать конкуренцию на рынке и мотивирующие и поощряющие предпринимательские законы.

"Инфляция — это же не рост цен, как у нас говорят диванные эксперты. Инфляция, исходя из того, чему нас учили Адам Смит и Давид Рикардо, — это снижение стоимости денег. Деньги стали дешёвыми, и под эти деньги предприниматели повышают свои цены. Потому и растут цены на все активы, особенно на активы коммодити — биржевые активы (тот же металл, зерно, масло). Эту ситуацию нужно пережить. Сойдет ковид, и рынок найдёт равновесие спроса и предложения", — разъясняет собеседник издания.