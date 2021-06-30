МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. История показывает, что во время эпидемии никакие призывы, просветительские акции и личные примеры правителей не работают — побороть инфекцию могут только политическая воля и обязательная вакцинация, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Кремль подтвердил добровольность вакцинации в России

"В меньших масштабах, она откатывалась на южные окраины, но покончили с оспой впервые в мире в СССР в 1936 году. Это был результат последовательной и крайне жесткой политики советского правительства на обязательную вакцинацию", — отметил Мединский.

В Советском Союзе с оспой покончили раньше чем в США и Западной Европе, добавил он.

"Почему? Была жесткая правительственная политика на обязательную массовую вакцинацию без всяких исключений. Кстати сказать, и во всем мире оспа сошла на нет только после титанических усилий Советского Союза в послевоенные годы через ВОЗ и структуры ООН по обязательной вакцинации подавляющей части населения планеты во всех опасных районах", — сказал Мединский.

"Вот о чем надо помнить: никакие призывы, личные примеры правителей, увещевания и просветительские декреты в период эпидемии, к сожалению, не работают. Работает политическая воля и обязательность вакцинации", — подчеркнул он.