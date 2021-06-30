МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В целом ряде российских банков в качестве одного из условий получения льготного кредита для МСП выставляли требование по открытию у них зарплатного проекта. Об этом со ссылкой на ФАС пишет газета "Известия".

Отмечается, что участие в зарплатных проектах банка — не является условием в самой госпрограмме, запущенной специально для поддержки малого и среднего бизнеса в пандемию в апреле 2020-го. Напомним, что тогда бизнесу дали возможность брать займы на выплату зарплаты под 0%.

Федеральная антимонопольная служба установила признаки недобросовестной конкуренции в действиях банков. Были выявлены подобные факты.

В результате двум кредитным организациям ФАС направила предупреждения. Они исполнены в полном объеме, добавили в пресс-службе ведомства, не уточнив названия организаций.

Источник издания, близкий к правительству, рассказал, что требования о заключении зарплатного проекта для получения льготного займа в прошлом году выдвигали большинство банков РФ вплоть до самых крупных.