МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что привился вакциной "Спутник V". Путин выступил против обязательной вакцинации

"Принял для себя решение привиться <…> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", — сказал он на "Прямой линии".

Президент рассказал, что после первого укола он ничего не чувствовал, через 4 часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.

"Когда я делал прививку от коронавируса, в обороте их было две, обе хорошие, с врачами при выборе я не советовался", — сказал он.

Глава государства добавил, что его просили не говорить, какой вакциной он прививается, чтобы избежать конкуренции. "Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой", — сказал он в ходе "Прямой линии".

Говоря о том, почему нет видео о том, как он вакцинируется, Путин сказал, что не думает, что так уж важно показать такое видео.

"А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?" — пошутил президент.

По его словам, согласно результатам теста, после прививки у него высокий уровень защиты от коронавируса.

"Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты — высокий уровень защиты. И вам рекомендую", — сказал президент.