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Путин уточнил, кому положены разовые "детские выплаты"
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Платить разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо всем, даже на шестилеток, которые не пойдут в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. "Я... ПРАЙМ, 30.06.2021
соцподдержка, дети, выплаты, владимир путин, новости, экономика, финансы, общество
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Платить разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо всем, даже на шестилеток, которые не пойдут в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", — сказал Путин во время прямой линии.
При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году.
"Хочу обратить внимание родителей, что это же разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести", — сказал Путин.