МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Платить разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо всем, даже на шестилеток, которые не пойдут в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. Путин рассказал, как будут учиться младшеклассники в новом учебном году

"Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", — сказал Путин во время прямой линии.

При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году.

"Хочу обратить внимание родителей, что это же разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести", — сказал Путин.