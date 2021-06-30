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Путин пообещал, что новых выплат на беременных и родителей хватит всем
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Средства на новые выплаты для беременных и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. С 1 июля начнется... ПРАЙМ, 30.06.2021
социальные выплаты, пособия, владимир путин, новости, экономика, финансы, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Средства на новые выплаты для беременных и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пресс-служба правительства России сообщала, что кабмин выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату этих пособий.
"Получится-получится. В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, и вот на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году это будет чуть больше, и здесь мы не видим никаких проблем", — сказал Путин, отвечая на вопрос, выдержит ли система дополнительную нагрузку, получится ли выплатить деньги всем категориям людей.