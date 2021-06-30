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Путин считает, что Россия адаптировалась к санкциям
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Россия адаптировалась к санкциям, это пошло на пользу агропромышленному комплексу и финансовой системе, заявил президент России Владимир Путин. "Наша экономика не просто... ПРАЙМ, 30.06.2021
россия, санкции, владимир путин, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия адаптировалась к санкциям, это пошло на пользу агропромышленному комплексу и финансовой системе, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша экономика не просто адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу. Вот эти так называемые программы замещения, замены импортного оборудования, технологий на наши собственные, оно создало хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства, это реально пошло им на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы и представить себе не могли в прошлые годы", — сказал Путин в ходе прямой линии.
Президент обратил внимание на общее укрепление финансовой системы.
"И платежная система "Мир", и вообще укрепление финансовой системы", — назвал он позитивные эффекты.