МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия адаптировалась к санкциям, это пошло на пользу агропромышленному комплексу и финансовой системе, заявил президент России Владимир Путин. Путин объяснил цель встречи с Байденом

"Наша экономика не просто адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу. Вот эти так называемые программы замещения, замены импортного оборудования, технологий на наши собственные, оно создало хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства, это реально пошло им на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы и представить себе не могли в прошлые годы", — сказал Путин в ходе прямой линии.

Президент обратил внимание на общее укрепление финансовой системы.

"И платежная система "Мир", и вообще укрепление финансовой системы", — назвал он позитивные эффекты.