МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 692 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Фьючерсы на американские индексы снижаются в рамках коррекции

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 600 тысяч.

Показатель мая был при этом пересмотрен до роста на 886 тысяч с роста на 978 тысяч.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в июне выросло на 215 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 236 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 240 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 624 тысячи, в секторе производства товаров — на 68 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в июне вырос на 47 тысяч, в промышленном секторе — на 19 тысяч.