2021-06-30T15:22:00+03:00
2021-06-30T15:33:02+03:00
2021-06-30T15:22:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210630/834074959.html
Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло лучше прогноза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 692 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 30.06.2021
число рабочих мест, статистика, сша, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83231/87/832318723.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/87/832318723.jpg
https://1prime.ru/images/83231/87/832318720.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/87/832318720.jpg
https://1prime.ru/images/83231/87/832318715.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/87/832318715.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210630/834073534.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 692 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 600 тысяч.
Показатель мая был при этом пересмотрен до роста на 886 тысяч с роста на 978 тысяч.
В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в июне выросло на 215 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 236 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 240 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 624 тысячи, в секторе производства товаров — на 68 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в июне вырос на 47 тысяч, в промышленном секторе — на 19 тысяч.