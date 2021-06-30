МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России уточнил ряд показателей статистики внешнего сектора за январь-март, следует из материалов на его сайте.
Так, по уточненным данным, профицит счета платежного баланса РФ по итогам первого квартала составил 23,2 миллиарда долларов, практически сохранившись на уровне сопоставимого периода прошлого года (в апреле ЦБ оценивал его в 16,8 миллиарда долларов).
"Ослабление профицита торгового баланса, обусловленное восстановлением импорта и снижением поставок некоторых видов углеводородного сырья, было нивелировано сжатием совокупного дефицита других компонентов текущего счета", — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается также, что положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам первого квартала сложилось в размере 18,3 миллиарда долларов, что близко к значению сопоставимого периода прошлого года, и было сформировано главным образом за счет приобретения иностранных активов прочими секторами экономики. Ранее этот показатель оценивался в 11,8 миллиарда долларов.
Международные резервы выросли на 3,7 миллиарда долларов в результате операций с иностранной валютой, осуществляемых в рамках бюджетного правила, сообщает ЦБ.
Объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 апреля составил 464,2 миллиарда долларов (в апреле ЦБ оценивал его в 459,3 миллиарда долларов). С начала года долговые обязательства перед нерезидентами уменьшились на 3,1 миллиарда долларов, определяющим стало снижение внешней задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным в российских рублях, и обязательств по кредитам, привлеченным нефинансовыми организациями.
Чистая международная инвестиционная позиция РФ на конец первого квартала составила 458,5 миллиарда долларов, уменьшившись по сравнению с началом года на 10%, преимущественно вследствие переоценки, влияние которой на снижение накопленных иностранных активов оказалось более существенным, чем на увеличение накопленных внешних обязательств, сообщает регулятор.
https://1prime.ru/state_regulation/20210630/834076692.html