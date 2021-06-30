МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России уточнил ряд показателей статистики внешнего сектора за январь-март, следует из материалов на его сайте. Банк России ждет роста ипотеки по итогам года свыше 20%

Так, по уточненным данным, профицит счета платежного баланса РФ по итогам первого квартала составил 23,2 миллиарда долларов, практически сохранившись на уровне сопоставимого периода прошлого года (в апреле ЦБ оценивал его в 16,8 миллиарда долларов).

"Ослабление профицита торгового баланса, обусловленное восстановлением импорта и снижением поставок некоторых видов углеводородного сырья, было нивелировано сжатием совокупного дефицита других компонентов текущего счета", — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается также, что положительное сальдо финансовых операций частного сектора по итогам первого квартала сложилось в размере 18,3 миллиарда долларов, что близко к значению сопоставимого периода прошлого года, и было сформировано главным образом за счет приобретения иностранных активов прочими секторами экономики. Ранее этот показатель оценивался в 11,8 миллиарда долларов.

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Объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 апреля составил 464,2 миллиарда долларов (в апреле ЦБ оценивал его в 459,3 миллиарда долларов). С начала года долговые обязательства перед нерезидентами уменьшились на 3,1 миллиарда долларов, определяющим стало снижение внешней задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным в российских рублях, и обязательств по кредитам, привлеченным нефинансовыми организациями.

Чистая международная инвестиционная позиция РФ на конец первого квартала составила 458,5 миллиарда долларов, уменьшившись по сравнению с началом года на 10%, преимущественно вследствие переоценки, влияние которой на снижение накопленных иностранных активов оказалось более существенным, чем на увеличение накопленных внешних обязательств, сообщает регулятор.