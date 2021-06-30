БРЮССЕЛЬ, 30 июн — ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС при союзе одобрили продление экономических санкций против России, теперь решение должно быть согласовано на министерском уровне, заявил РИА Новости источник в ЕС. Путин считает, что Россия адаптировалась к санкциям

"Санкции пролонгированы", — ответил он на вопрос о решении постпредов.

По его словам, решение теперь вынесено на уровень министров.

"Совет должен одобрить его", — сказал собеседник агентства, отметив, что решение может быть принято и по письменной процедуре, то есть без обсуждения.

Лидеры государств ЕС на последнем саммите в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет.

Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение "минских соглашений".

Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.