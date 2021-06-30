МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 22 по 28 июня ускорилась до 0,23%, с начала года потребительские цены выросли на 4,13%, сообщает Росстат. Морковь в России с начала года подорожала почти в 2,5 раза

"За период с 22 по 28 июня 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,23%, с начала июня — 100,63%, с начала года — 104,13%", — говорится в сообщении.

"Ускорение общего темпа роста цен по сравнению с предыдущей неделей связано с дооценкой изменения цен на товары и услуги, не охваченные еженедельным наблюдением…. На неделе с 22 по 28 июня Росстат учел последствия роста цен, в том числе, на строительные материалы, железнодорожные билеты и зарубежный туризм (отслеживаются Росстатом в ежемесячном режиме)", — отметило ведомство.

Росстат каждую неделю оценивает изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг, а раз в месяц — на 556 товаров и услуг. "Тем не менее, даже в еженедельном режиме учитывается влияние всего набора товаров и услуг. В случае когда отмечается ускорение темпов роста цен на товары и услуги, не входящие в 106 еженедельно отслеживаемых, Росстат досчитывает их влияние на базовую оценку индекса", — поясняется в комментарии.

В предыдущие две недели Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,12%. До этого на неделе с 1 по 7 июня она составила 0,16%, неделей ранее — 0,12%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,1%, дизтопливо — на 0,2%.

По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года. А Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%.