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Реальные зарплаты в России в апреле выросли
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Рост реальных заработных плат в РФ в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте, говорится в оперативном докладе Росстата. Реальная заработная плата — средняя... ПРАЙМ, 30.06.2021
росстат, россия, реальные зарплаты, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рост реальных заработных плат в РФ в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте, говорится в оперативном докладе Росстата.
Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с мартом 2021 года реальные зарплаты в РФ в апреле выросли на 2,5%. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 2,9% в годовом выражении.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%", — также указано в докладе.
По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла — на 3,1%.