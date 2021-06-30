МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рост реальных заработных плат в РФ в апреле ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте, говорится в оперативном докладе Росстата. Росстат отметил снижение безработицы в России в мае

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с мартом 2021 года реальные зарплаты в РФ в апреле выросли на 2,5%. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 2,9% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%", — также указано в докладе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также выросла — на 3,1%.