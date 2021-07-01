МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Банк России будет бороться с ростом цен в стране по-новому, пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину. Самолеты Superjet 100 подорожали на 12%

Она отметила, что Центробанк приступает к "обзору" (пересмотру) денежно-кредитной политики (ДКП). Он будет включать в себя несколько элементов, основные из которых: управление ключевой ставкой и нормой обязательного резервирования для банков.

Международные организации рекомендуют регуляторам пересматривать ДКП каждые пять лет, а Банк России последний раз делал это в конце 2014 года. Тогда было принято решение отказаться от обязательных валютных интервенций и привязки курса рубля к бивалютной корзине. Российскую валюту переведи к плавающему курсу.

Издание пишет, что в первую очередь Банк России может отказаться от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции в стране.

Сейчас ЦБ имеет целевое значение (таргет) в 4% годовых по показателю инфляции. Но в последнее время соблюдать его не удается.

Набиуллина отмечает, что будет изменена "форма таргета", однако, как именно это произойдет, она не объяснила.

В качестве возможного варианта издание отмечает допущение определенного отклонения от цели, например, на один процентный пункт.