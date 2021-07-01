МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, а также об установлении повышенных мер — до семи лет лишения свободы — за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения. Путин раскритиковал высокие кредитные ставки банков

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с законом, усиливается ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Бизнесмен предсказал миру инфляционную волну

Также повышаются санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, или же организованной группой: санкции составят от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом в размере до 5 миллионов.

В пояснительной записке отмечалось, что "дифференциация мер уголовной ответственности позволит индивидуализировать наказание с учетом степени общественной опасности содеянного".

Вместе с тем, статья 195 УК РФ дополняется примечанием, в соответствии с которым "лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава".