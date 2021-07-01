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Безработица в еврозоне в мае снизилась до 7,9%
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Безработица в еврозоне в мае снизилась до 7,9% с пересмотренного показателя апреля в 8,1%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 01.07.2021
безработица, еврозона, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в мае снизилась до 7,9% с пересмотренного показателя апреля в 8,1%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне 8%. Оценка за апрель была пересмотрена до 8,1% с 8%.
Безработица в ЕС в мае снизилась до 7,3%. Показатель за апрель был пересмотрен до 7,4% с 7,3%.
В мае 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,5%, а в ЕС — 6,9%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в мае текущего года составило 15,28 миллиона человек, из них в зоне евро — 12,79 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам мая была зафиксирована в Нидерландах (3,3%) и Чехии (3,3%). Самый высокий уровень наблюдался в Греции (15,4%) и Испании (15,3%).