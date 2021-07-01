ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — ПРАЙМ. Отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на все сложности, есть торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Источник сообщил об одобрении продления санкций против России в ЕС

"(Президент РФ Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек — это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на всё, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы", — сказал он в эфире "Первого канала".

Кроме того, Москва видит желание и намерение Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на разногласия, но "младоевропейцы" блокируют их мирные инициативы, добавил Песков.

Ранее Франция и Германия предложили подключить Россию к работе саммита ЕС, но эта инициатива не получила единогласной поддержки.

"Мы с одной стороны видим желание и намерение той же Франции и Германии говорить с Россией, несмотря на все имеющиеся разногласия. И с другой стороны мы видим абсолютно непримиримую позицию младоевропейцев, которые блокируют мирные инициативы в отношении России этих старых европейцев. Как Европа с этим справится, с этим замкнутым кругом — трудно сказать", — сказал Песков в эфире "Первого канала".