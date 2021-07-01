МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского программного обеспечения для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. В России задумались о внедрении автоматического списания долгов с бизнеса

"Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение (ПО) по более выгодным ценам. Правила субсидирования этой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения, а также поддержит отечественный ИТ-сектор.

Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта.

Отмечается, что администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.

На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 миллиард рублей, с 2022 года по 2024 — по 2 миллиарда рублей ежегодно.